Calciomercato Juve, McKennie ora diventa un caso? Gli scenari

Calciomercato Juve, che ne sarà ora di Weston McKennie dopo aver tirato troppo la corda con l’Aston Villa fino a spezzarla? Di certo il suo futuro non sarà ancora in bianconero considerando che l’americano non rientra nei progetti di Thiago Motta. Ed è estremamente difficile che possa ripetersi la storia della scorsa estate, quando da esubero assoluto è alla fine rientrò nelle strategie bianconere affermandosi anche come uno dei protagonisti dell’annata.

Calciomercato Juve, cosa succede ora con McKennie?

Di quel periodo ne ha parlato anche il calciatore in queste ore in un’intervista a The Athletic: “Quando sono tornato da Leeds, il mio momento peggiore, non avevo nemmeno più il mio armadietto, una stanza in hotel o un parcheggio al centro sportivo. Mi cambiavo negli spogliatoi delle giovanili, anche se in quello principale c’era posto per giocatori che non avevano mai vestito la maglia della Juve ed erano sempre in prestito. Io quando ero andato via giocavo regolarmente, poi non potevo nemmeno riavere il mio vecchio numero anche se non era stato riassegnato”.

Alla fine però, grazie a Massimiliano Allegri, è stato reintegrato prendendosi anche un posto a centrocampo. Questa volta non accadrà soprattutto per una questione contrattuale: in scadenza nel 2025, per la società diventa l’ultima opportunità di monetizzare. Il problema, riporta La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, rischia di diventare un caso: se dovesse avanzare ancora pretese come quelle manifestate all’Aston Villa, diventerebbe difficilmente piazzabile in ogni caso. Del resto anche alla stessa Juventus ha sparato altissimo: 5 milioni per rinnovare, motivo per cui l’ipotesi prolungamento è poi sfumata.