Calciomercato Juve, McKennie spara altissimo: le ultime sullo scambio 

Calciomercato Juve, resta ancora bloccata la maxi operazione sull’asse Torino-Birmingham e il motivo è sempre lo stesso: Weston McKennie. Ancora manca l’accordo col giocatore USA e il club di Premier League e questo blocca di conseguenza tutta la trattativa già parecchio impostata e con i giocatori in questione (almeno 2/3) già con la testa alla loro nuova esperienza. Manca di fatto solo il sì del 25enne.

Calciomercato Juve, la richiesta di MCKennie all’Aston Villa

Il problema, rivela La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, è che il calciatore spara altissimo sull’ingaggio: chiede infatti 4 milioni di euro a fronte dei 2.5 che guadagna in bianconero. Una cifra che la società inglese non è intenzionata ad assecondare. Dunque si lavora per un’intesa, con la speranza che l’entourage del calciatore cali le pretese nelle prossime ore e che non mandi l’intero affare in fumo.

Nel frattempo – svela il quotidiano – si ragiona anche su altre possibili contropartite da inserire nell’affare al posto di McKennie ma si riscontrano difficoltà nell’individuare un profilo adatto: su alcuni giocatori la società non è disposta a rinunciare volentieri e l’unico nome in mente, ovvero Moise Kean, non ha lasciato una buona impressione in Inghilterra e non scalda troppo i Leoni.

Si spera dunque di poter chiudere alla fine così, alle attuali condizioni, magari con una delle due parti che vada incontro all’altra. La questione andrà chiusa obbligatoriamente entro il 30 giugno per questioni di bilancio.