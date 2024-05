Calciomercato Juve, Milik ha avanzato una richiesta alla società 

Calciomercato Juve, quale futuro per Arkadiusz Milik? Rientrerà o meno nell’anno zero juventino dove ci sarà Thiago Motta in panchina e un nuovo corso sia in campo con un rinnovato 4-2-3-1 all’insegna – in teoria – dello spettacolo e – obbligo – dei risultati? Staremo a vedere. Di certo, stando alla necessità di monetizzare del direttore tecnico Cristiano Giuntoli e della rivoluzione che potrebbe riguardare anche e soprattutto il reparto avanzato, non sono da escludere sorprese in tal senso.

Il giocatore, sotto contratto con la Vecchia Signora fino al 2026 e finora prezioso nello scacchiere di Massimiliano Allegri come risorsa specialmente a gara in corso, è stato nel frattempo convocato dalla Polonia per Euro 2024 col connazionale Wojciech Szczesny, il cui futuro del portiere juventino è anche tutto da capire in attesa di Michele Di Gregorio pronto a sbarcare alla Continassa. La rassegna continentale, da questo punto di vista, sarà sicuramente una vetrina. In un senso o nell’altro.

Calciomercato Juve, le intenzioni di Milik

Potrebbe essere un modo per convincere il neo allenatore – e ci sarebbero in realtà tutti i presupposti poiché le sue qualità sembrano sposarsi parecchio col suo modo di giocare – o per incentivare Giuntoli a venderlo soprattutto in caso di buon rendimento così da incassare milioni importanti da reinvestire magari proprio in attacco con Joshua Zirkzee.

Milik però avrebbe le idee già piuttosto chiare e le avrebbe manifestate anche al club. Come infatti riporta il Corriere dello Sport oggi in edicola, il giocatore vorrebbe restare in bianconero per convincere Motta e lo avrebbe anche già riferito a chi di dovere. Non ha intenzione di andar via ma anzi di giocarsi le proprie carte per poter far ancora parte della Juventus. Bisognerà comprendere gli sviluppi: a oggi le certezze in attacco sembrano corrispondere solo a Dusan Vlahovic e Kenan Yildiz. Nemmeno Federica Chiesa sarebbe certo.