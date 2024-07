Calciomercato Juve, Milik in uscita: scelto il vice Vlahovic

Calciomercato Juve, c’è anche l’obiettivo vice Vlahovic nell’agenda di Cristiano Giuntoli. Ma prima bisognerà far spazio. E piazzato Moise Kean alla Fiorentina, ora tocca ad Arkadiusz Milik per il quale si registrano importanti novità come si legge stamattina su TuttoSport. In effetti per il centravanti polacco la cui intenzione era quella di restare a Torino si starebbe scaldando la pista turca.

Calciomercato Juve, Milik fa spazio al vice Vlahovic?

Ci sarebbe in particolare il Besiktas sulle tracce del 31enne reduce da un infortunio per fortuna non grave e per il quale si è anche già ripreso. E se l’affare dovesse andare in porto come sperano alla Continassa, ci sarebbe già un’idea chiara sul profilo poi da prendere per completare il gioco delle coppie e offrire un altro goleador a Thiago Motta: si tratta di Armando Borja, il quale potrebbe arrivare con la formula del prestito.

All’allenatore piace perché si tratta di profilo forte fisicamente ma al contempo dotato di piedi educati e dunque adatto per il nuovo gioco bianconero dove anche il massimo terminale offensivo dovrà sapere dialogare bene in tal senso. Contratti in corso tra le parti anche se si attende prima la partenza di Milik per poi affondare il colpo. I Blues vedono di buon occhio il trasferimento a Torino, si tratterebbe di una vetrina importante per il proprio tesserato che potrebbe valorizzarsi tra campionato e Champions League.