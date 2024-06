Calciomercato Juve, Miretti non rientra nei piani: pronta la cessione 

Calciomercato Juve: prende forma la nuova squadra di Thiago Motta. Il che non significa solo con le entrate tipo quelle di Michele Di Gregorio e Douglas Luiz, e gli altri nomi che si avvicinano come i profili di Roberto Calafiori e Teun Koopmeiners in attesa di capire gli sviluppi per Giovanni Di Lorenzo, ma anche per quanto riguarda le cessioni ormai imminenti e quelle in programmazione per scelte differenti del neo tecnico rispetto a Massimiliano Allegri.

Calciomercato Juve, Miretti saluta

Diversi dei giocatori che prima erano centrali o considerati, infatti, col cambio in panchina sono destinati a salutare. E’ il caso proprio di Weston McKennie e Samuel Iling Junior con le valigie pronte in direzione Aston Villa o come Fabio Miretti che, senza più il tecnico toscano, anche è destinato alla cessione ma restando in questo caso in Italia salvo sorprese.

Come infatti rivela TuttoSport, il 20enne non rientra nei piani di Motta, sarà ceduto e c’è già protna la fila per il classe 2000. Si sono fatti avanti infatti il Monza, il Bologna che il prossimo anno parteciperà alla Champions League così come Parma ed Empoli. In pole position però resta il Genoa che fa sul serio e ha alzato il pressing nelle ultime ore anche con l’agente del calciatore. L’operazione può dunque chiudersi attorno a una cifra verosimilmente di 15 milioni di euro circa.