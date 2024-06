Calciomercato Juve, Morata ipotesi viva: la Roma si defila?

Calciomercato Juve, resta viva l’ipotesi relativa ad Alvaro Morata: lo conferma TuttoSport oggi in edicola. La posizione del centravanti spagnolo è ormai chiara: vuole lasciare l’Atlético Madrid, non impazzisce per l’ipotesi araba ma sì per un terzo ritorno in bianconero di cui è rimasto un enorme tifoso e con l’intera famiglia che approverebbe il rientro a Torino. Iconica l’immagine dei figlioletti con la maglia bianconera anche in Spagna.

Calciomercato Juve, possibile lo scambio per Morata

Il popolo juventino anche approva tale rientro e chissà che la società non possa convincersi davvero alla fine. Pure perché si tratterebbe di un vice Vlahovic di assoluto rispetto ed esperienza. La buona notizia per il fronte bianconero è che si sta raffreddando la pista relativa alla Roma che anche stava pensando al 31enne, mentre resta viva quella con la Vecchia Signora e in particolare per un scambio che potrebbe prendere corpo nelle prossime settimane.

Parliamo di Moise Kean, giocatore che già lo scorso gennaio è stato a un passo dalla capitale spagnola salvo poi fare dietrofront in extremis per mancate rassicurazioni fisiche. Ora le dinamiche sono cambiare e l’affare – evidenzia Ts – potrebbe effettivamente andare in porto per la felicità di tutte le parti in gioco. Dopo l’Europeo si capirà se la pista può davvero decollare.