Calciomercato Juve, Morata rifiuta l’Arabia: vuole tornare in bianconero

Calciomercato Juve, no di Alvaro Morata all’Arabia Saudita: vuole tornare a Torino. Lo annuncia TuttoSport oggi in edicola. Secondo quanto si legge, il 31enne avrebbe declinato la ricca proposta dell’Al Qadsiah che ha messo sul tavolo un biennale da 14 milioni annui più 3 di bonus. Una proposta per la quale tanti altri atleti avrebbero firmato nell’immediato ma che lo spagnolo ha gentilmente rispedito al mittente poiché, anche per motivi familiari, preferisce restare in Europa.

Calciomercato Juve, Morata vuole tornare

Il che significa – sottolinea il quotidiano – che o resterà all’Atlético Madrid nella peggiore, col quale ha ancora due anni di contratto per 6 milioni a stagione, oppure tornerà in Serie A. Il sogno nemmeno troppo nascosto del calciatore è una terza avventura gobba e la clausola rescissoria di 12 milioni lo rende anche invitante.

Se poi accettasse di spalmare i proprio attuali guadagni su un triennale da 4 milioni all’anno, l’idea potrebbe prendere seriamente corpo. Nel frattempo alla Continassa lo spazio sta venendo fuori. Piazzato Moise Kean alla Fiorentina, c’è anche Arkadiurs Milik in lista di sbarco con un’offerta in queste ore. Il vice di Dusan Vlahovic diventerà dunque una necessità a stretto giro.