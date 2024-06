Calciomercato Juve, Morata vuole tornare in bianconero: la situazione 

Calciomercato Juve, Alvaro Morata vorrebbe tornare in bianconero: l’annuncio arriva direttamente dalla Spagna. Più precisamente dal portale “Elgoldigital”. Secondo quanto si apprende, il giocatore, in scadenza nel 2026 con l’Atlético Madrid, avrebbe il desiderio di tornare a Torino dove si è trovato benissimo e in particolare a giocare per la Vecchia Signora dove ha vissuto annate meravigliose.

Calciomercato Juve, Morata vuole tornare

Si tratterebbe nel caso di un terzo ritorno in maglia bianconera. E nel frattempo avrebbe rifiutato anche proposte arabe sperando che si possa riaprire la pista piemontese. Essendo sotto contratto, non si tratterebbe di un approdo a parametro zero ma appunto pagando il cartellino. Gli spagnoli lo valutano circa 15 milioni di euro. Probabilmente troppi non per le casse juventine quanto più che altro per le intenzioni.

Salvo sorprese, infatti, viene da pensare che difficilmente possa concretizzarsi tale possibilità. E non solo perché in rosa ci sono già Arkadiusz Milik e Dusan Vlahovic lì davanti nel ruolo di centravanti, ma anche per l’età del calciatore iberico – ormai 31 anni – e un ingaggio da circa 5 milioni che anche non facilità un’eventuale trattativa. Probabile che il desiderio di Morata rimanga tale, senza la possibilità di riabbracciare la Juventus ma di seguirla al massimo solo a distanza come nel frattempo comunque starà facendo.