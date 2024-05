Calciomercato Juve, Motta blinda Bremer: via solo in un caso eccezionale 

Calciomercato Juve, gli effetti di Thiago Motta iniziano già a sentirsi. Come infatti riporta TuttoSport oggi in edicola, il neo tecnico bianconero – il cui annuncio è bloccato indirettamente da Massimiliano Allegri – ha già messo in ditkat importante al Dt Cristiano Giuntoli: Gleison Bremer non si vende. Se sarà necessario sacrificare un giocatore importante per far cassa e mercato, non dovrà essere il brasiliano.

Calciomercato Juve, Bremer via solo in un caso

Il 41enne, suo connazionale, ci punta infatti parecchio e sogna di allestire un super tandem difensivo dove l’ex Toro farebbe coppia con Roberto Calafiori, grande obiettivo del mercato bianconero. Sarà difesa a quattro con questo nuovo corso e la retroguardia sta già prendendo forma: Michele Di Gregorio tra i pali, Danilo a destra ma occhio anche alla suggestione relativa a Giovanni Di Lorenzo e oltre alla coppia sognata pronto Andrea Cambiaso fresco di rinnovo sulla corsia mancina.

Tutto pronto almeno nei programmi a meno che non vi sia una variabile che farebbe saltare i piani di Motta dall’interno, perdendo Bremer: l’unico caso possibile affinché accada, riporta TuttoSport oggi in edicola, è che arrivi un’offerta clamorosa da 70-80 milioni di euro che porterebbe inevitabilmente la società a fare altri tipi di valutazioni nonostante la volontà iniziale. E’ questo l’unico scenario di uscita ma non semplice perché nessuno sembra disposto ad arrivare a tanto. Per il resto la Vecchia Signora non metterà sul mercato il sudamericano.