Calciomercato Juve, Motta freddo su Morata: ha un’altra preferenza

Calciomercato Juve, è decisamente più probabile che Alvaro Morata torni in Serie A ma direzione Milan piuttosto che per una terza avventura bianconera a Torino. E non per questione di costi o altre dinamiche simili: sarebbe piuttosto Thiago Motta a dirottarlo nella città ‘avversaria’. Fermo restando che prima di qualsiasi arrivo, dopo la partenza di Moise Kean in direzione Fiorentina, dovrà esserci anche l’uscita di Arkadiusz Milik.

Calciomercato Juve, Morata non convince Thiago Motta

Come infatti riferisce La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, nel novero di rinforzi ancora da prendere nei piani del neo tecnico bianconero c’è anche un vice di Dusan Vlahovic nei programmi bianconeri. E tra le varie idee emerse spunta appunto anche il nome del centravanti spagnolo che tornerebbe subito alla Vecchia Signora mandando messaggi anche piuttosto eloquenti.

La posizione del neo allenatore sbarcato proprio ieri nel capoluogo piemontese, però, è fredda: preferisce altri profili, magari come il romanista Tammy Abraham per il quale si può creare un asse con la Roma considerando l’interesse giallorosso per Federico Chiesa e altri potenziali nomi in ballo. L’ex Bologna preferisce caratteristiche differenti e probabilmente anche un’età diversa considerando l’intensità del suo gioco dove è compreso anche l’attaccante che pure dovrà correre parecchio.