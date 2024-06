Calciomercato Juve, Mourinho risolve un problema bianconero?

Calciomercato Juve, possibile ‘regalo’ di José Mourinho in questa sessione estiva. Il tecnico portoghese, storico ‘nemico’ della Vecchia Signora, potrebbe risolvere una grana bianconera relativa a un esubero che ha indispettito parecchio la società juventina dopo le vicende delle ultime ore. Il riferimento è a Weston McKennie che ha rischiato di far salvare l’affare per Douglas Luiz ora pronto all’annucio ufficiale.

Calciomercato Juve, McKennie va da Mourinho?

Il centrocampista USA ha tirato troppo la corda chiedendo prima una buonuscita alla società e poi un ingaggio stellare al club di Birmingham e alla fine l’ha spezzata. Atteggiamento suo e dell’agente che ha irritato parecchio Cristiano Giuntoli che ora pretende che portino un’altra pretendente, senza la quale altrimenti rischia anche la tribuna non essendo nei piani di Thiago Motta.

Potrebbe essere forse proprio Mourinho a risolvere la questione poiché, oltre a Filip Kostic ora seguito anche Crystal Palace, potrebbe portare in Turchia al Fenerbahce per la sua nuova avventura anche il 25enne americano. Il tecnico lusitano punta infatti su profili di qualità ed esperienza preferibilmente dalla Serie A che ha da poco lasciato dopo l’esperienza alla Roma e nella lista sarebbe finito anche lo stesso McKennie. Per la Juventus significherebbe altra cessione, altro incasso.