Calciomercato Juve, niente raduno in Germania per loro: sarà addio

Calciomercato Juve, il gruppo di Thiago Motta si sposterà dalla Continassa alla Germania a partire da domani. Sarà nelle prossime ore, infatti, che inizierà il famoso raduno in terra teutonica della Vecchia Signora e in particolare a Herzogenaurach, quartier generale di Adidas. Niente tournée statunitense quest’anno, probabilmente l’ideale per gettare le basi di questo nuovo corso bianconero senza appesantire troppo mente e corpo.

Calciomercato Juve, chi non parteciperà al raduno in Germania

Tuttavia non tutti prenderanno il volo juventino nelle prossime ore. Ci sarà piuttosto chi resterà a terra, nel capoluogo piemontese, a riprova di un futuro lontano da Torino. Come riportato da Tuttomercatoweb, non partiranno i vari Weston McKennie, Wojciech Szczesny, Arkadiusz Milik e Filip Kostic. Per gli ultimi due incide anche il recupero dall’infortunio, ma in verità tutti si assenteranno per motivi di mercato.

Il centrocampista statunitense è infatti in uscita alla luce del contratto in scadenza nel 2025 e dopo quanto accaduto con l’Aston Villa facendo quasi saltare l’approdo di Douglas Luiz in maglia Juve; il portiere polacco anche è ai saluti dopo l’approdo di Michele Di Gregorio. Destinato all’addio anche il centravanti polacco poiché la Juventus ha altre idee per il vice di Dusan Vlahovic e per Kostic che non rientra nei piani del nuovo allenatore. Tutti questi dovranno contribuire ad aumentare il tesoretto per il mercato.