Calciomercato Juve, niente ritorno: Morata ha trovato squadra

Calciomercato Juve, sta sfumando la possibilità di un ritorno di Alvaro Morata in bianconero. Niente terza avventura gobba, probabilmente, per il 31enne spagnolo che ha mandato più di un messaggio per un possibile approdo a Torino dopo un’esperienza all’Atlético Madrid non proprio entusiasmante, quanto meno in questo epilogo conclusivo. Il capitano della Spagna a Euro 2024, però, è comunque pronto ad approdare in Serie A per una trattativa sempre più vicina in direzione Milan.

Calciomercato Juve, è fatta per Morata al Milan

Come infatti riferisce La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, è stata decisiva a tal proposito la telefonata di Zlatan Ibrahimovic al centravanti iberico. Ottenute infatti anche rassicurazioni sulla centralità del neo progetto tattico di Paulo Fonseca, Morata si è promesso al Diavolo. Bisogna solo trovare l’intesa: i rossoneri hanno infatti proposto un triennale da 4 milioni più bonus, mentre l’ex juventino – trattandosi del suo ultimo contratto – avanza la richiesta di un quadriennale da 5 milioni di euro.

In ogni caso – assicura il quotidiano – tale differenza non mette assolutamente a rischio l’affare, poiché una soluzione verrà trovata. E ognuno ha scelto l’altro: Morata è felice di sbarcare a Milano per un’altra grande esperienza italiana, così come il club lombardo è felice di aver rimediato al problema con Joshua Zirkzee con un altro goleador importante e a differenza del bolognese anche dalla grande esperienza internazionale.