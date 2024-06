Calciomercato Juve, niente sorprese per Rabiot: è finita

Calciomercato Juve: è finita la storia tra il club bianconero e Adrien Rabiot. Non ufficialmente ma ufficiosamente, in attesa che formalmente lo diventi tra quattro giorni quando poi scadrà effettivamente il contratto in essere con la Vecchia Signora. A quel punto il 29enne diventerà un giocatore momentaneamente svincolato ma pronto subito ad abbracciare una nuova esperienza, che sia Real Madrid, Manchester United o comunque un’esperienza in Premier League.

Calciomercato Juve, situazione Rabiot irreversibile

Quel che appare certo è che non vi saranno margini per un clamoroso colpo di scena con una firma in extremis con la Juventus. E’ intuibile essendo arrivati a tale punto ma arrivano conferme anche in merito alle ultime indiscrezioni. Come infatti riporta il Corriere della Sera, la mamma-agente del Cavallo Pazzo considera ormai chiusa l’esperienza del figlio nel capoluogo piemontese ed è pronta portarlo lontano dall’Italia. Possibile che sia stata lei a convincere il calciatore al passo indietro.

Non è bastato nemmeno l’attestato di stima di Thiago Motta pronto a metterlo al centro del nuovo progetto tecnico oltre a un ricco contratto da 7.5 milioni di euro per tre anni: sarà addio, con Cristiano Giuntoli che nel frattempo ha dato una forte accelerata per sopperire a tale assenza. Ha deciso di pescare sempre dalla Francia, non per un parametro zero ma quasi: ovvero Khephren Thuram, in scadenza di contratto nel 2025 e che ha già detto sì alla Juventus.