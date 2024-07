Calciomercato Juve, non sarebbe ancora finita per Rabiot: cosa filtra

Calciomercato Juve, ci sarebbe ancora un timido spiraglio aperto per un futuro di Adrien Rabiot in maglia bianconera. Il non aver accettato il rinnovo contrattuale da 7.5 milioni di euro per tre anni proposto da Cristiano Giuntoli significa infatti che il 29enne ha voluto prendere tempo per aspettare anche altre offerte, ma non chiudere categoricamente alla Vecchia Signora la quale in teoria è ancora pronta e disponibile ad accogliere l’ex PSG.

Calciomercato Juve, ancora margini per Rabiot?

E non sarebbe nemmeno un problema l’imminente approdo di Khephren Thuram: la società lo ha infatti preso consapevole anche di possibili sviluppi positivi per il Cavallo Pazzo, per quanto a oggi difficili, considerando il figlio d’arte comunque un’occasione di mercato da non farsi sfuggire un po’ come accaduto per lo stesso Douglas Luiz con cui andrà a comporre il nuovo centrocampo della prossima stagione.

Detto questo, come riporta La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, resta ancora da scogliere il nodo Rabiot: il francese si è infatti preso tempo fino a dopo l’Europeo per difficile. Appare a oggi lontano dalla Juventus, certo, specialmente alcune tentazioni importanti come Real Madrid o Manchester United, ma la questione non è ancora completamente chiusa. Non al 100% e finché c’è vita c’è speranza.