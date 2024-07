Calciomercato Juve, non solo Arabia per Rugani: c’è un’altra possibilità

Calciomercato Juve, c’è un’intera formazione in vendita per un tesoretto totale da 120 milioni e al centro di questo ipotetico schieramento c’è un difensore che ha anche rinnovato da poco: Daniele Rugani. Malgrado la firma sul contratto, però, avvenuta subito dopo la fine del campionato, il 29enne non rientra nel progetto tecnico di Thiago Motta ed è stato anche avvisato della cessione in vista come conferma La Gazzetta dello Sport oggi in edicola.

Calciomercato Juve, pronta la cessione di Rugani

Sarà lui a far spazio, in particolare, a Jean-Clair Todibo che rappresenta oggi il nuovo obiettivo principale bianconero una volta perso Roberto Calafiori. Per l’ex Empoli c’è la concretissima ipotesi Arabia Saudita sulla quale il classe 94 riflette considerando un cambio vita per almeno due anni, ma nel frattempo potrebbero nascere nuove soluzioni. Come sottolinea la rosea, infatti, Rugani potrebbe diventare anche pedina di scambio per altri eventuali affari.

Tra le strategie estive della Vecchia Signora, all’insegna dei nuovi discorsi relativi alla sostenibilità, c’è quello di calare i prezzi alti richiesti con l’inserimento di contropartite tecniche, proprio come accaduto in occasione di Douglas Luiz e con le aggiunte di Samuel Iling-Junior ed Enzo Barrenechea rientrati nell’affare con l’Aston Villa. Ora, dovesse saltare l’ipotesi in Medio Oriente, Rugani potrebbe dunque diventare una carta jolly specialmente in Serie A dove ha mercato.