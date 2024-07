Calciomercato Juve, novità Chiesa-Roma nel weekend?

Calciomercato Juve, possibili novità per Federico Chiesa nel weekend? E’ quanto giunge da TuttoSport oggi in edicola, il quale non esclude colpi di scena a proposito dell’esterno ex viola in uscita dalla Continassa su volontà di Thiago Motta. Il 26enne, al netto del suo indiscusso valore, non sarebbe propriamente adatto alla sua filosofia di gioco a detta del mister. Vorrebbe un esterno più duttile e votato anche alla doppia fase.

Calciomercato Juve, Chiesa sta per decidere?

Così considerando anche la scadenza nel 2025, e al contempo le difficoltà nel rinnovare causa ingaggio poiché il giocatore chiede un rialzo che la società non è intenta a riconoscere, ecco che il giocatore sarà sacrificato per far cassa e dirottare il cash per un altro colpo in entrata. Magari a Bergamo, dove c’è Teun Koopmeiners in attesa ormai già da diverse settimane.

A tal proposito, come appunto si legge sul giornale, c’è chi assicura che in questo fine settimana Chiesa potrebbe dare una risposta positiva a Daniele De Rossi che sta nel frattempo premendo per avere il calciatore. Di certo, di qualunque tipo sia, un verdetto dovrebbe giungere dopo giorni di riflessione. La Roma però non ha perso le speranze nonostante il giocatore abbia finora tentennato e si spera di chiudere quest’operazione importante.