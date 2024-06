Calciomercato Juve, novità dall’Inghilterra: prendono loro Rabiot?

Calciomercato Juve: Michele Di Gregorio e Douglas Luiz i primi tasselli. Manca il terzo che tra l’altro doveva essere anche più semplice, in quanto già stesso di proprietà della Vecchia Signora: parliamo di Adrien Rabiot che doveva soltanto rinnovare il proprio contratto in bianconero. E non risultava nemmeno così difficile considerando le cifre avanzate dalla società attraverso la figura di Cristiano Giuntoli, ovvero 7.5 milioni di euro per tre anni.

Calciomercato Juve, ultimissime su Rabiot

Ma niente da fare: mancano pochissimi giorni alla fine del mese, necessari per usufruire dei vantaggi del Decreto Crescita, e tutto lascia pensare che a questo punto l’affare è destinato a sfumare definitivamente. Anzi lo è di certo o quasi, considerando che nel frattempo il direttore tecnico si è anche mosso per il piano B strappando anche il sì del giocatore. Ma dove andrà allora Rabiot?

Si è parlato di Real Madrid in queste ultimissime ore ma occhio anche a un’altra pista, tra l’altro proprio dalla Premier League che sembra garbare parecchio il giocatore. Secondo quanto riportato dal sito inglese Caughtoffside.com, anche il Manchester United sarebbe pronto a un’offensiva importante per il 29enne. Proposta che andrà a palesarsi nei prossimi giorni per provare a concretizzare subito dopo Euro 2024.