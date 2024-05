Calciomercato Juve, novità in arrivo per Pinsoglio: la decisione

Calciomercato Juve, novità in arrivo su tutti i fronti. Anche per quanto riguarda il terzo portiere Carlo Pinsoglio. E’ pronta una piccola rivoluzione del resto con l’avvento di Thiago Motta sulla panchina bianconera e col nuovo corso bianconero targato Cristiano Giuntoli. Ribaltone che sarà a 360° e che riguarderà anche i pali bianconeri, dove sono previsto un po’ di cambiamenti e novità che arriverebbero anche al terzo nelle gerarchie.

Sarà l’arrivo di Michele Di Gregorio ormai in dirittura d’arrivo a mischiare le carte bianconere, perché inevitabilmente qualcuno dovrà fargli spazio. E in attesa di capire chi tra Wojciech Szczesny e Mattia Perin, col secondo candidato alla cessione ma si opterebbe per il primo se dipendesse dalla società, ci sono novità anche per quanto riguarda il 34enne cresciuto nelle giovanili della Vecchia Signora.

Calciomercato Juve, novità in arrivo per Pinsoglio

Come infatti riporta TuttoSport oggi in edicola, oltre a Di Gregorio è lui l’altra certezza della Juve che verrà: è importante non solo in termini di lista Serie A ma anche per quanto riguarda lo spogliatoio juventino. Motivo per cui per lui è in arrivo un prolungamento fino al 2026. Una notizia entusiasmante per l’atleta di Moncalieri che nell’ultimissime giornata di Serie A ha anche assaporato l’ebbrezza dell’ingresso campo subentrando proprio a Perin e difendendo la porta bianconera nel secondo tempo di Juventus-Monza.