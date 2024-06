Calciomercato Juve, novità Kostic: va dal suo ex allenatore?

Il calciomercato Juve va spedito anche sul fronte uscite. Specialmente in queste ore. Piazzati Enzo Barrenechea e Samuel Iling-Junior all’Aston Villa, pronto Wojciech Szczesny in Arabia Saudita e in direzione particolare l’Al-Nassr, imminente la cessione di Moise Kean alla Fiorentina, arrivano novità anche per Filippo Kostic. L’esterno, fuori dai progetti di Thiago Motta, è infatti sul mercato. E l’infortunio rimediato in Germania durante Euro 2024 non dovrebbe essere un problema, poiché alla fine si è rivelato decisamente meno serio del previsto.

Calciomercato Juve, Kostic va in Premier League?

A tal proposito giungono novità importanti da questo punto di vista, perché secondo quando rivelato da Tuttomercatoweb – oltre al Fenerbahce di José Mourinho – ci sarebbe anche il Crystal Palace sulle tracce dell’ex Eintracht Francoforte e per volere dell’ex tecnico Oliver Glasner. Motivo per cui il 31enne potrebbe così salutare Torino portando nelle casse juventine circa 15 milioni di euro per altro cash preziosissimo.

L’obiettivo di Cristiano Giuntoli è infatti finanziare il mercato in entrata attraverso le cessioni dei giocatori considerati esuberi in questo nuovo ciclo a tinte verdeoro, specialmente se in scadenza nel 2025. Non è propriamente il caso di Kostic il cui vincolo va fino al 2026 ma è comunque in uscita su volontà del neo allenatore che preferisce puntare su profili più fluidi e adattabili.