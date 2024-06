Calciomercato Juve, novità per Greenwood e Chiesa: le ultime

Calciomercato Juve: sta prendendo forma il 4-2-3-1 di Thiago Motta. E in questo, almeno nei piani della società, ci sarà una doppia novità sulla trequarti: Teun Koopmeiners dietro la prima punta che sarà Dusan Vlahovic e Maison Greenwood sulla fascia destra. Quella che attualmente, in teoria, sarebbe già occupata da Federico Chiesa che in realtà è sempre più destinato a partire quest’estate.

Calciomercato Juve, novità per Greenwood e Chiesa

Proprio per l’esterno del Manchester United arriverebbero aggiornamenti importanti. Come infatti riporta TuttoSport oggi in edicola, si registrano passi avanti per l’accordo direttamente col 22enne inglese anche se al momento resta una distanza importante coi Red Devils. Ma step by step. Al contempo, data anche la dovuta staffetta sulla corsia, ci sono novità anche per Chiesa.

La mossa per il giovane della Premier League – svela Ts – segue proprio all’incontro di ieri tra Fali Ramadani, agente dell’ex Fiorentina impegnato a Euro 2024 dove si spesa possa mostrare ottime cose così da far ancor più cassa, e la Roma. Ci sono sensazioni positive tra le parti per una possibile chiusura. Così la Juventus si è messa a lavoro per stringere per un altro esterno. Molti tifosi gobbi si terrebbero Chiesa ma il neo tecnico preferirebbe l’inglese per una questione di caratteristiche più adatte al suo gioco.