Calciomercato Juve, nuova chance Arthur con Thiago Motta? L’agente apre

Calciomercato Juve, sono tanti gli esuberi bianconeri attualmente in bilico e il cui destino dipenderà strettamente dal verdetto di Thiago Motta. Molti di questi saranno probabilmente sacrificati per far cassa e per finanziare le operazioni che porteranno i grandi obiettivi sulla lista del Dt Cristiano Giuntoli, come i vari Roberto Calafiori, Teun Koopmeiners e Maison Greenwood tra gli altri, ma qualcuno potrebbe anche avere una nuova chance.

Calciomercato Juve, nuova chance per Arthur?

A differenza di Matias Soulé e Dean Huijsen, per esempio, è stata fermata la cessione di Enzo Barrenechea perché l’allenatore vorrebbe valutarlo e non va esclusa a questo punto una permanenza in bianconero. Un discorso simile, trattandosi anche dello stesso ruolo, chissà che non possa riguardare anche il brasiliano Arthur che è tornato a buoni livelli dopo l’annata alla Fiorentina e che tornerà alla Continassa dopo il prestito in viola.

A non escludere un tale scenario è proprio l’agente del calciatore, Federico Pastorello, che ai microfoni di TMW si è pronunciato così: “Possibile permanenza? Adesso c’è stato un grande cambio di approccio tattico alla Juve con Motta, questo lo vedremo. Sicuramente è un giocatore che si avvicina di più alla tipologia di gioco di Thiago, poi sarà la dirigenza a fare le valutazioni. Siamo sereni, ha fatto una grande stagione, non sarà un problema trovare una soluzione”