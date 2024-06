Calciomercato Juve, nuova idea Adeyemi: scambio col Borussia?

Calciomercato Juve, continua la caccia alle ali e spunta un nuovo obiettivo come riporta La Gazzetta dello Sport oggi in edicola: si tratta di Karim Adeyemi, jolly d’attacco del Borussia Dortmund che si aggiunge alla lista oltre Mason Greenwood le cui quotazioni però sono in calo e Jadon Sancho dopo il quasi approdo in bianconero lo scorso gennaio. Così occhio al possibile in crocio per quanto riguarda il club tedesco finalista di Champions League.

Calciomercato Juve, spunta Adeyemi per la fascia

Perché lo stesso sta effettuando un pressing crescente in questi giorni per Dean Huijsen e resta sempre l’interesse sullo sfondo per Matias Soulé, così occhio al possibile incrocio per l’attaccante valutato 30 milioni di euro e non ritenuto propriamente intoccabile. Per Thiago Motta non si tratterebbe di un’ala goleador – 14 reti in due anni in giallonero – ma di un tornante dalla grandissima velocità, buona tecnica e la capacità di ricoprire anche più ruoli tra cui anche la posizione di centravanti all’occorrenza.

La Vecchia Signora si ritroverebbe così un esterno capace di muoversi su entrambe le corsie e di fare anche il vice Vlahovic all’occorrenza lì dove dovesse partire Moise Kean. Si tratta inoltre di un 22enne e con un ingaggio in linea con la nuova gestione juventina, motivo per cui la trattativa – lì dove Madame volesse – potrebbe davvero decollare nei prossimi giorni.