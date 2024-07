Calciomercato Juve, nuova idea Conceiçao per l’attacco

Calciomercato Juve, si pensa a un altro figlio d’arte per il prossimo colpo in entrata. Come infatti riporta La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, dopo Khephren Thuram già ufficialmente bianconero da qualche ora, spunta anche l’ipotesi di Francisco Conceiçao nonché uno dei cinque figlio della vecchia conoscenza italiana dove ha vestito in Serie A le maglie di Lazio, Parma e Inter.

Calciomercato Juve, spunta l’idea Conceiçao

Attualmente al Porto, si tratterebbe di un’idea per la fascia considerando anche l’uscita probabile di Matias Soulé che ha detto sì al Leicester. Dialoghi in corso tra Jorge Mendes, agente del calciatore che in passato ha già portato in bianconero Joao Cancelo e Cristiano Ronaldo, e Cristiano Giuntoli per il calciatore che ha anche partecipato a Euro 2024 con la nazionale lusitana. Ha anche segnato un gol pesantissimo contro la Repubblica Ceca al 93esimo alla fase a gironi.

Coceiçao jr si aggiunge così alla lista di esterni alti sulla lista del Dt oltre i vari Karim Adeyemi, Mason Greenwood del Manchester United e soprattutto Jadon Sancho sempre dei Red Devils che ha aperto ai bianconeri ma per il quale arrivano notizie non entusiasmanti. Le priorità però ora sono Teun Koopmeiners e Jean-Clair Todibo, con Giuntoli che ha chiesto al manager del 21enne di essere aggiornato sugli sviluppi e soprattutto sulla richiesta del Porto per il calciatore.