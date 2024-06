Calciomercato Juve, nuova idea Wimmer: ruolo e costo

Calciomercato Juve: nuovo nome per il reparto offensivo. Sistemati virtualmente i discorsi per Michele Di Gregorio e Douglas Luiz, in attesa di sbloccare l’affare relativo a Roberto Calafiori in difesa, la Vecchia Signora passa al fronte offensivo dove ci sarà bisogno di rinforzare il reparto alla luce del nuovo 4-2-3-1 che dovrà prevedere una batteria bella carica di attaccanti e alternative dalla panchina.

Calciomercato Juve, idea Wimmer

Così come riporta TuttoSport oggi in edicola, fermo restando le piste relative a Jadon Sancho del Manchester United che potrebbe giungere in prestito e il sogno Teun Koopmeiners sulla trequarti, spunta anche il nome di Patrick Wimmer del Wolfsburg e attualmente impegnato a Euro 2024 con l’Austria: si tratterebbe di un nome gradito in particolare a Thiago Motta.

Il tecnico lo stava infatti già portando anche al Bologna la scorsa estate, salvo poi fare dietrofront a causa di un infortunio che ha tenuto il ragazzo ai box per quattro mesi. Valutato 15 milioni di euro, ora potrebbe eventualmente approdare alla Continassa con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto o con obbligo ma legato a specifiche condizioni in termini di presenze. Sarebbe nel caso un jolly tattico: può giocare alto su entrambe le corsie ma anche da trequartista.