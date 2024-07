Calciomercato Juve, nuova offerta della Roma per Soulé: le cifre

Calciomercato Juve, è arrivata l’offerta dalla Roma per Matias Soulé: lo annuncia La Gazzetta dello Sport di stamattina. Il club capitolino ha infatti messo sul piatto 25 milioni di euro più bonus facilmente raggiungibili, per una proposta somiglia parecchio a quella del Leicester che anche ha avanzato 25 milioni più aggiunge anche se quelle inglesi non sono così scontate come quelle giallorosse praticamente garantite.

La squadra capitolina però, aggiunge il quotidiano, rispetto ai britannici ha un asso nella manica ed è la volontà del calciatore argentino che preferisce trasferirsi nella Capitale italiana. E in più le parti hanno già trovato anche un accordo per un nuovo contratto pronto. Bisognerò solo alzare la posta, poiché la Juventus ha rispedito al mittente l’avanzata romanista.

Calciomercato Juve, la Roma accelera per Soulé

Servirà una base di 30 milioni a salire per chiudere la questione: ad esempio 30 fissi più 5 di bonus. Nel frattempo però la volontà del giocatore potrebbe davvero essere determinante per la fumata bianca: rimasto affascinato dal progetto Roma, sarebbe felice di essere allenato da Daniele De Rossi che punta in maniera forte su di lui e di raggiungere due argentini come Paulo Dybala e Leandro Paredes.

La società di Dan Friedkin ha nel frattempo mollato la pista relativa a Federico Chiesa, che ha chiesto tempo a fronte del tentativo della Lupa perché spera di ricevere chiamate più ambiziose nelle prossime settimane, per virare proprio sul talento sudamericano: costerebbe di più come cartellino ma il risparmio sull’ingaggio sarebbe netto ed è tra l’altro più giovane di cinque anni rispetto all’ex Fiorentina. Non un dettaglio.