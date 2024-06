Calciomercato Juve, nuovi dettagli su Rabiot: perché sta tradendo

Calciomercato Juve: tutto secondo i piani al momento se non fosse per Adrien Rabiot e un rinnovo che a questo punto molto difficilmente arriverà. Da una parte tutto fatto per gli arrivi di Michele Di Gregorio e Douglas Luiz, ma dall’altra sfuma un rinforzo interno che Thiago Motta aveva messo in conto contattando anche direttamente il suo ex compagno di squadra al PSG. Sembrava anche lo avesse convinto ma qualcosa è cambiato nel frattempo.

Calciomercato Juve, nuovi dettagli su Rabiot

Di certo sin dall’inizio non saranno state trasparenti al 100% le sue intenzioni e il fatto di essere giunto a giugno stesso ne è la riprova, dall’altra inserimenti di club importanti o possibilità eventuali hanno portato il 29enne a mettere in stanby un’offerta importantissima da 7.5 milioni di euro per tre anni. Un attestato di stima importantissimo sul piano economico e si era parlato anche di fascia di capitano per il Cavallo Pazzo.

Come riporta SportMediaset, oltre alla tentazione Real Madrid e a diverse società di Premier League che potrebbero farsi avanti ci sarebbe anche un discorso di natura strettamente economica: alcune di queste realtà, infatti, gli potrebbero garantire un ricco bonus alla firma oltre a un ingaggio sostanzialmente simile a quello che andrebbe a percepire in bianconero. Il Dt Cristiano Giuntoli ha già capito l’andazzo e infatti si sta prontamente muovendo per il piano B.