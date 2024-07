Calciomercato Juve, nuovo affare col Bologna nonostante Calafiori?

Calciomercato Juve, potrebbe riaccendersi l’asse col Bologna. Ma non per Roberto Calafiori purtroppo, anche se si registrano problematiche per l’approdo del difensore in direzione Premier League. Potrebbe essere piuttosto un altro difensore questa volta al centro dei discorsi, e per un percorso inverso che va da Torino verso il capoluogo emiliano: Daniele Rugani.

Calciomercato Juve, Rugani al Bologna?

In uscita dalla Continassa per volere di Thiago Motta che non lo ritiene adatto per caratteristiche al suo gioco, il 29enne ha la valigia pronta nonostante il recente rinnovo e c’è da capire appena la meta mentre ha messo in sospeso la ricca offerta dall’Arabia Saudita. E oltre alle suggestioni Ajax e Atalanta, ecco che spunterebbe appunto anche l’ex squadra del mister italo-brasiliano come riporta il Corriere dello Sport oggi in edicola.

Bisogna però capire come impostare eventualmente l’affare e va considerato che i rapporti tra le parti non sono ottimi dopo l’addio del tecnico per approdare alla corte della Vecchia signora e resistenze poi rossoblu per Calafiori appunto. Tuttavia resta la stima tra Giovanni Sartori e Cristiano Giuntoli e questo potrebbe essere una buona base di partenza per un affare che farebbe comodo a tutte le parti coinvolte. Soprattutto al difensore che giocherebbe titolare e anche in Champions League.