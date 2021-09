Calciomercato Juve, nuovo centrocampista: ecco il sogno di Allegri

Calciomercato Juve – “Se poi arriva un calciante destro…”. Questa una delle frasi più iconiche dell’Allegri bis alla Juventus, non tanto per contenuto ma per il momento in cui è arrivata. Non è un mistero, da tempo la Juve e Pjanic sono in contatto: per sondare il terreno, per preparare il ritorno del centrocampista bosniaco.

Probabilmente, mai come in questo momento le parti sono state così vicine. La volontà del calciatore è chiara da tempo e le decine di “indizi social” disseminati nelle ultime settimane ne sono testimonianza. Allegri, dalla partita contro l’Empoli, è uscito con una certezza: questa squadra ha bisogno di un cervello a centrocampo, uno che sappia dare geometrie, e quel qualcuno sembra essere Pjanic, che conosce a memoria quello che il tecnico livornese desidera.

Calciomercato Juve, colpo a centrocampo

Per quel che riguarda la trattativa: il Barcellona sarebbe disposto a pagare metà dell’ingaggio del giocatore ma la Juve vorrebbe far uscire un centrocampista. Al momento, McKennie è l’unico a suscitare reale interesse, su di lui rimane forte il Tottenham di Paratici.

NON SOLO PJANIC – L’altro nome caldo, in alternativa a Pjanic, è quello di Witsel. Secondo La Gazzetta dello Sport, però, al momento non ci sarebbero progressi su questo fronte: il Borussia Dortmund non vuole privarsi del giocatore a poche ore dalla fine del calciomercato e l’infortunio di Emre Can complica ulteriormente una trattativa già in salita. Un altro nome in orbita Juve è quello di Tolisso: il centrocampista è gradito ad Allegri ma il Bayern Monaco lo lascerebbe partire solo a titolo definitivo e, in questo momento, la società bianconera non può fare questo tipo di investimento.

Per Tuttosport, un altro nome nella lista degli uomini mercato della Juventus è Tchouameni. Il giocatore del Monaco vale almeno 30 milioni, anche in questo caso investimento proibitivo per quest’estate, lo si valuterà solo nel 2022.

