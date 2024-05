Calciomercato Juve, nuovo scippo al Napoli dopo Higuain?

Calciomercato Juve, inevitabile che l’occhio di Cristiano Giuntoli cada spesso sul Napoli oramai ex campione d’Italia. Del resto è da lì che giunge il neo direttore tecnico bianconero prima di ottenere questa grandissima occasione non solo per la carriera ma anche di vita, considerando la sua fede juventina sin da bambino come raccontato dal dirigente quando da bambino andava in trasferta per seguire la Vecchia Signora.

E sotto il Vesuvio che Giuntoli ha vinto il primo scudetto della sua esistenza e al quale, si spera, ne possano seguire tanti altri a tinte bianconere. Ed è inevitabile che provi o proverà a portare qualche riferimento azzurro a Torino. Porterà di sicuro due fedelissimi per quanto riguarda la dirigenza, ma non è da escludere che anche qualche calciatore possa sbarcare alla Continassa. Del resto Aurelio De Laurentiis è pronto alla rivoluzione dopo un’annata disastrosa che comporterà tantissime cessioni, anche pesanti.

Calciomercato Juve, si punta a Di Lorenzo del Napoli?

Tra queste è pronto a salutare non solo Victor Osimhen, giocatore più rappresentativo della cavalcata tricolore e in generale della rosa azzurra, ma anche un altro leader: il capitano Giovanni Di Lorenzo. Come raccontato ieri dal Corriere dello Sport, il difensore ha chiesto la cessione: soprattutto dopo le ferite di questa stagione, ritiene concluso il suo ciclo in azzurro. L’agente ha preferito non commentare questa indiscrezione, il che sembra una tacita conferma considerando la predisposizione di Mario Giuffredi nel smentire le notizie a lui non gradite.

E alla finestra, come racconta TuttoSport oggi in edicola, ci sarebbe anche la Juventus. “Di Gregorio e Di Lorenzo per Motta”, titola infatti il quotidiano oggi in edicola. “Via uno fra Szczesny e Perin. Anche l’Inter – si legge in prima pagina – sul difensore che vuole cambiare aria”. E in più: “Dopo i rinnovi di Cambiaso e Rugani, sotto con Chiesa. Alle 18.00 c’è il Monza allo Stadium: festa per la Coppa Italia, Montero lancia il tridente”.