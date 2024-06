Calciomercato Juve, nuovo tentativo Liverpool per Di Gregorio

Calciomercato Juve, non arriva l’annuncio per Michele Di Gregorio e il Liverpool ci prova di nuovo in extremis a inserirsi tra le parti. Lo rivela TuttoSport oggi in edicola. Tuttavia niente da fare anche a questo giro: sia il giocatore che Adriano Galliiani respingono le avances rispettando la parola data alla Vecchia Signora, nonostante i reds abbiano avanzato la bellezza di 25 milioni di euro e quindi con un’offerta a rialzo rispetto a quella bianconera.

Calciomercato Juve, tutto pronto per Di Gregorio

Ma è ormai troppo tardi, per loro: il 26enne eletto il miglior portiere dell’ultima Serie A sarà il nuovo titolare della porta bianconera per un importantissimo salto di qualità che gli può cambiare la carriera. Prenderà il posto di Wojciech Szczesny ormai ai saluti dopo gloriose parate bianconere spesso determinanti per i titoli conquistati in questi anni. Tuttavia a 34 anni, con un ingaggio pesante da 6.5 milioni di euro e un contratto in scadenza nel 2025, era giunto il momento di salutarsi.

Affare dunque confermato per Di Gregorio e si aspetta in effetti solo la cessione di Szczesny per ufficializzare il tutto: pronto il trasferimento all’Al-Nassr, la famiglia si è convinta e sono pronti a raggiungere Cristiano Ronaldo che ha fatto da mediatore in queste settimane affinché ci fosse la fumata bianca. E la Juventus ringrazia. Mattia Perin e Carlo Pinsoglio completeranno il pacchetto dei portieri.