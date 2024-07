Calciomercato Juve, nuovo tentativo per Berardi? La decisione del club

Difficilmente Domenico Berardi sarà uno dei nomi in entrata del calciomercato Juve: lo assicura Niccolò Ceccarini, esperto di mercato, per TMW. Dopo aver sfiorato il bianconero lo scorso anno, quando la società spingeva per ingaggiarlo e il giocatore anche sognava di approdare alla Continassa salvo poi spuntarla la resistenza del Sassuolo che sparava 40 milioni di euro, il futuro dell’attaccante calabrese potrebbe essere ancora in Serie A ma non alla Vecchia Signora.

Calciomercato Juve, si allontana l’idea Berardi

Quel treno passato e perso di un soffio, salvo sorprese, non tornerà più e rischia di diventare il più grosso rimpianto della sua carriera. Come infatti si legge su Tuttomercatoweb, a oggi è la Fiorentina la pista più concreta per il suo destino che di certo non sarà in Serie B coi neroverdi nonostante anche il grave infortunio di cui e reduce e la prospettiva di ritorno tra settembre e ottobre proprio per l’inizio del campionato.

Raffaele Palladino lo accoglierebbe a braccia aperte, mentre alla Juventus è da escludere perché nel frattempo lo scenario e cambiato e gli obiettivi sono altri. Specialmente con l’approdo di Thiago Motta che preferisce esterni tendenzialmente più giovani e soprattutto con caratteristiche probabilmente differenti, più inclini alla doppia fase, motivo per cui anche lo stesso Federico Chiesa è in in uscita.