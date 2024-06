Calciomercato Juve, occhi anche su Nico Williams: le ultime

Calciomercato Juve, anche il club bianconero sulle tracce di Nico Williams: lo svela La Stampa oggi in edicola. La Vecchia Signora del resto è sulle tracce di un esterno alto capace di far la differenza per il nuovo 4-2-3-1 di Thiago Motta e tra i vari nomi nel mirino ci sarebbe finito anche l’ala iberica grande protagonista di Spagna-Italia 1-0, dove ha messo in estrema difficoltà un altro obiettivo juventino: Giovanni Di Lorenzo.

Calciomercato Juve, sogno Nico Williams difficile

Il problema però, come riporta anche lo stesso quotidiano, è che adesso è probabilmente troppo tardi per il 21enne dell’Atlhetic Bilbao che ha già attirato le attenzioni dei principali club del mondo come il Paris Saint-Germain o il Barcellona. E’ pur vero però – si legge- che l’interesse bianconero non è spuntato adesso ma è vecchio di due stagioni, con Madame che non è mai riuscita ad affondare il colpo però.

Più verosimile un futuro in blaugrana per il classe 2002 o come erede di Kylian Mbappé sotto la torre Eiffel. Per la Juventus, invece, il rinforzo potrebbe arrivare dal Manchester United con uno tra Mason Greenwood o Jadon Sancho o dal Borussia Dortmund con l’idea Karim Adeyemi. Il tutto salutando Federico Chiesa, destinato all’addio.