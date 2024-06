Calciomercato Juve, offerta a sorpresa per Gatti: può partire

Calciomercato Juve, possibile partenza a sorpresa per Federico Gatti? Uno scenario non da escludere affatto poiché, come riporta La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, il Newcastle si è fiondato sul difensore bianconero attualmente impegnato in Germania per Euro 2024 con la nazionale azzurra. Una chiamata dalla Premier League che di sicuro potrebbe affascinare anche lo stesso atleta.

Calciomercato Juve, Newcastle su Gatti: l’offerta

Gli inglesi – si legge ancora sul giornale – non hanno ancora formulato un’offerta alla Vecchia Signora ma hanno intensificato i sondaggi in queste ore. Si vocifera però di una proposta concreta a stretto giro e che potrebbe far tentennare il Dt Cristiano Giuntoli, poiché equivarrebbe a 25-30 milioni di euro coi bonus. Nel caso questa cifre arrivasse davvero, la società prenderebbe seriamente in considerazione l’uscita del 26enne.

Il calciatore non è della lista dei decisili di Thiago Motta, ma tranne gli intoccabili citati dal mister tutti hanno un prezzo e a quel punto non è totalmente da escludere il sacrificio dell’ex Frosinone. Anche perché non partirebbe ai nastri di partenza nella nuova difesa a quattro nel caso di arrivo di Roberto Calafiori. E la somma che ne verrebbe sarebbe messa a disposizione proprio in direzione Bologna, dove c’è il grande obiettivo difensivo juventino che diventerebbe ancor più impellente nel caso di addio di Gatti.