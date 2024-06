Calciomercato Juve, offerta dalla Serie A per Barbieri: le ultime

Calciomercato Juve, la Next Gen continua a rivelarsi un valore aggiunto nel mondo bianconero. E con un duplice intento: da una parte dare rinforzi importanti in prima squadra per rendere la Vecchia Signora sempre più competitiva, dall’altra incassando cifre importanti per giovani di assoluta prospettiva ma che per un motivo o per un altro potrebbero non rientrare nei piani bianconeri.

E’ il caso, per esempio, di Matias Soulé che finanzierà probabilmente l’acquisto di Teun Koopmeiners o ancor più concretamente Enzo Barrenechea già piazzato all’Aston Villa per arrivare a Douglas Luiz. Il prossimo può sarà Dean Huijsen anche destinato ai saluti per portare liquidità necessaria per sferrare l’assalto a un altro grande obiettivo di quest’estate, ovvero Roberto Calafiori.

Calciomercato Juve, offerta in arrivo per Barbieri?

Occhio però anche a un altro talento della base juventina: Tommaso Barbieri, protagonista in Serie B col Pisa tanto da aver attirato attenzioni anche in Serie A. Come riporta TuttoSport oggi in edicola, sarebbe in arrivo una proposta del Genoa – interessato anche a Fabio Moretti – da 5 milioni di euro per l’esterno destro. Ill club potrebbe prenderla in considerazione ma inserendoci una percentuale sulla futura rivendita, così da incassare ancora da un suo trasferimento anche all’indomani.