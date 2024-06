Calciomercato Juve, offerta in arrivo per Miretti: la società valuta

Calciomercato Juve, potrebbe esserci una cessione inaspettata in questa sessione estiva. Quella di Fabio Miretti. Dovranno esserci infatti delle cessioni quest’estate per far cassa, anche dolorose o non propriamente spontanee per arrivare ai grandi obiettivi prefissati, e nel vortice potrebbe finirci anche il centrocampista di Pinerolo cresciuto dal settore giovanile bianconero. Ci sarebbe già un’offerta in arrivo per lui.

Calciomercato Juve, Miretti sarà ceduto?

Da chi? Dal Genoa come riporta Il Secolo XIX. Una proposta però importante, ovvero non mirata a un semplice prestito ma a un acquisto anche definitivo per il classe 2003. La trattativa al momento trova un momento di stallo per un semplice motivo: la Vecchia Signora si è presa del tempo per riflettere e fare delle valutazioni.

Contempla la possibilità di salutare il giocatore per appunto monetizzare ma al contempo non sembrerebbe, quanto meno per ora, non pienamente convinta della possibilità della possibilità di salutarlo al 100%. E’ tuttavia atteso un feedback a stretto giro e in caso di via libera il Grifone presenterebbe l’offerta – presumibilmente attorno ai 20 milioni di euro – che darebbe un’accelerata per la chiusura alla luce anche dei buoni rapporti tra le parti. Soldi, eventualmente, che si aggiungerebbero al budget mercato per finanziare i tre principali nomi di quest’estate: Michele Di Gregorio, Roberto Calafiori e Teun Koopmeiners.