Calciomercato Juve, offerta in arrivo per Chiesa: ecco da chi

Calciomercato Juve, Federico Chiesa resta il grande nome in uscita anche se cambiano giocoforza le condizioni economiche. La Vecchia Signora, infatti, non potrà pretendere i 35-40 milioni che avrebbe sperato di sparare in caso di Europeo da protagonista ma dovrà accontentarsi di 25-30 che corrisponde a un valore decisamente più verosimile e consono, considerando anche la scadenza di contratto nel 2025.

Calciomercato Juve, affondo Roma per Chiesa

Come riporta La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, la Roma continua ad avanzare ed è a oggi in prima linea mentre altre realtà come Napoli e Bayern Monaco hanno fatto per il momento un passo indietro. Dalla Capitale stanno così preparando l’offerta da mettere sul tavolo bianconero magari inserendo dei bonus per limitare il corso del cartellino e andare incontro al calciatore che chiede 6 milioni di euro di ingaggio.

Lo scorso weekend si sono ripresi i contatti che ora procedono piuttosto spediti con Daniele De Rossi e Paulo Dybala, ex compagno di squadra ma soprattutto buon amico dell’esterno ex Fiorentina, che stanno provando a convincerlo per questa nuova avventura giallorossa. Cristiano Giuntoli nel frattempo ha già deciso il nome su cui puntare per la fascia. Zero dubbi invece sull’altra: ci sarà Kenan Yildiz, Thiago Motta è pronto a rendere il turco un’arma letale.