Calciomercato Juve, offerta Milan per Rabiot: i dettagli

Calciomercato Juve, e se Adrien Rabiot restasse in Italia? Ci sarebbe tale clamoroso scenario da non scartare totalmente, dietro il silenzio del 29enne francese che ha deciso di non mettere più quella firma che a un certo punto sembrava anche scontata sul nuovo contratto triennale da 7.5 milioni di euro a stagione. Un attestato di stima importantissimo da parte di Cristiano Giuntoli e la società tutta, specialmente in un’annata di contenimento dei costi seppur ammortizzato nel caso dell’ex PSG dal Decreto Crescita.

Calciomercato Juve, inserimento Milan per Rabiot

Ciononostante, però, il Cavallo Pazzo ha deciso di temporeggiare ancora. Tirare la corda fino ad essere a un punto da spezzarla, cosa che probabilmente accadrà nelle prossime ore salvo clamorosi colpi di scena che a oggi appaiono assolutamente improbabili. Ma oltre alle suggestioni Real Madrid e Premier League col Manchester United apparentemente in prima fila in Inghilterra, spunterebbe anche il Milan.

Secondo quanto riporta TuttoSport oggi edicola, il club rossonero sarebbe comunque in agguato e avrebbe anche mosso dei passi. In particolare Geoffrey Moncada avrebbe contattato la madre-agente di Rabiot per un’offerta simile a quella bianconera. Ovvero contratto di tre anni ma con ultimo anno non soggetto a opzioni e con ingaggio sempre da 7.5 milioni di euro. Cifre che potrebbero coprire sempre beneficiando del Decreto Crescita. La signora ha preso atto. Ma si vedrà.