Calciomercato Juve, offerta nei prossimi giorni per Koopmeiners: i dettagli

Calciomercato Juve, pronto l’assalto per Teun Koopmeiners. Ora ufficialmente. Dopo i primi sondaggi e approcci, il Dt Cristiano Giuntoli è pronto a fare davvero come annuncia TuttoSport oggi in edicola. Tant’è che nei prossimi giorni ci sarà una prima offerta concreta indirizzata all’Atalanta per il trequartista olandese che resta l’obiettivo numero uno di quest’estate, forte anche dell’accordo quinquennale col giocatore per un ingaggio da quattro milioni più bonus.

Calciomercato Juve, accelerata per Koopmeiners

Il direttore tecnico juventino proverà ad avvicinarsi alla richiesta di 60 milioni di euro avanzata dalla Dea attraverso l’inserimento di una contropartita tecnica di sicuro gradimento, ovvero Dean Huijsen che Gian Piero Gasperini abbraccerebbe ancor più volentieri dopo lo sfortunato infortunio di Giorgio Scalvini che terrà il calciatore fermo ai box per un bel po’ saltando anche la prima parte di campionato.

Il calciatore di rientro dalla Roma è considerato un talento di assoluta prospettiva ma messo, di comune accordo, sull’altare dei talenti da sacrificare per finanziare la campagna acquisti di quest’anno. Non dovesse trovarsi una quadra con la società bergamasca, la Juventus sarebbe pronta a vendere lo spagnolo-olandese a una tra Girona, Newcastle e Borussia Dormund fortemente interessate all’atleta per poi dirottare l’incasso direttamente in Lombardia così da chiudere l’affare tutto in cash. Una cosa è certa: Madame ora accelera. C’è voglia di chiudere il colpaccio.