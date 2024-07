Calciomercato Juve, offerta per Buongiorno: “Non posso tradire”

Calciomercato Juve, clamoroso tentativo per Alessandro Buongiorno del Torino: lo rivela TuttoSport oggi in prima pagina. “No, non posso, non posso proprio andare alla Juventus”; queste le parole del 25enne al club bianconero in questi giorni. Tant’è che alla fine sta firmando col Napoli per un affare definitivo da 35 milioni di euro più 5 di bonus, approdando dunque alla corte di Antonio Conte.

Calciomercato Juve, tentativo Giuntoli per Buongiorno

Eppure Cristiano Giuntoli ci ha provato eccome a inserirsi rilanciando a cifra ancor più alte di quelle partenopee, ovvero 42 milioni di euro più 5 di bonus. Ma il classe 99, cresciuto nel vivaio granata dove è approdato quando aveva 7 anni e tifosissimo di quei colori, ha declinato e sbarcherà in Campania.

Il Dt juventino ha dunque provato a ripetere operazioni simili al passato come quelle di Angelo Ogbonna e Gleison Bremer che sono passate da una sponda all’altra, ma l’integrità del capitano torinese questa volta non ha fatto sì che si aprissero brecce. Avrebbe considerato tale trasferimento un vero e proprio tradimento e non ha voluto macchiare la sua storia e i suoi principi, non accarezzando nemmeno per un attimo la possibilità come rivela il quotidiano. Sfumato anche Roberto Calafiori, la Vecchia Signora dovrà dunque trovare un altro difensore adesso.