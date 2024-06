Calciomercato Juve, ora anche Chiesa valuta l’addio: le ultime

Calciomercato Juve, sembra compromesso il rapporto con Federico Chiesa. Sembrava tutto destinato a un nuovo futuro insieme a tinte bianconere dopo l’annuncio in Coppa Italia e l’uscita di scena di Massimiliano Allegri che nella recente gestione ha frenato abbastanza il talento nativo di Genova, e invece il neo tecnico bianconero Thiago Motta gli ha dato in maniera del tutto inaspettata il definitivo colpo di grazia.

Calciomercato Juve, Chiesa sempre più lontano

Per l’allenatore italo-brasiliano, infatti, il 26enne può essere ceduto in quanto non rientra nel suo progetto tecnico. Preferisce piuttosto un esterno con caratteristiche differenti, più di contenimento ma con capacità offensive comunque importanti, e così l’ex Fiorentina, considerando anche una scadenza di contratto che incombe, va dritto verso l’addio dopo l’Europeo grazie al quale il club si spera di poter incassare il più possibile.

Qualcosa è cambiato nel frattempo anche da parte del giocatore. Come riporta SkySport, appresa la situazione, sebbene avesse tutt’altre intenzioni all’origine, ora anche lo stesso calciatore apre all’addio e inizia a guardarsi attorno. Ha capito che la Juventus non ha intenzione di puntare su di lui ed è disposto a guardarsi attorno non solo in Italia ma eventualmente anche all’estero. E’ destinato a finire dunque così l’avventura iniziata quattro anni fa.