Calciomercato Juve, ora è caccia a tre esterni offensivi: il motivo

Calciomercato Juve, almeno due ali nel mirino e probabilmente anche tre: è questo il piano di Cristiano Giuntoli in accordo con Thiago Motta come riporta La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Un esterno in tempi brevi e subito dopo la cessione di Matias Soulé, e da questo punto di vista come tempistiche ci sarebbe Karim Adeyemi in pole position, e le altre potrebbero arrivare invece al fotofinish, a ridosso della chiusura del mercato quando Federico Chiesa avrà probabilmente già lasciato la Vecchia Signora. Da questo punto di vista potrebbe trattarsi di Jadon Sancho più un altro giocatore ancora.

Calciomercato Juve, caccia a tre esterni offensivi

Adeyemi intanto, come assicura il quotidiano, ha già dato una disponibilità di massimo alla Vecchia Signora. La società come detto è pronta a dirottare il tesoretto che ne verrebbe con l’uscita di Soulé ma serviranno non meno di 30-40 milioni più bonus per portarlo in Italia. Stessa cifra che servirebbe per Wenderson Galeno, brasiliano con passaporto portoghese anche finito nei radar juventini, così come per lo stesso Francisco Conceiçao.

Perché tre rinforzi sulle corsie laterali e non più due? Perché in caso di cessione anche di Arkadiusz Milik si potrebbe optare per un esterno come vice di Dusan Vlahovic e non un centravanti puro. Un giocatore che di base giochi sulla fascia ma capace anche di fare il massimo terminale offensivo. Strategia che il neo tecnico ha già sperimentato anche a Bologna. E da questo punto di vista tornerebbe di moda Domenico Berardi, retrocesso in serie B col Sassuolo e di rientro dall’infortunio.