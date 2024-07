Calciomercato Juve, ora Koopmeiners ha fretta: la situazione

Calciomercato Juve, ora Teun Koopmeiners ha fretta: lo annuncia TuttoSport oggi in edicola. Del resto è già da un bel po’ che il trequartista olandese è fermo in attesa di sviluppi per volare a Torino e vestire la maglia bianconera. L’accordo col club del resto anche è pronto per un quinquennale da circa 4.5 milioni più bonus, ma manca solo l’atto conclusivo che è quello di un’intesa con l’Atalanta che rappresenta anche il passaggio più arduo considerando le richieste onerose bergamasche.

Calciomercato Juve, Koopmeiners ora scalpita

Ecco perché Cristiano Giuntoli ora vuole accelerare per piazzare Federico Chiesa alla Roma aprendo anche a uno sconto: i soldi dell’esterno in scadenza del 2025, associati a quella di un’altra cessione come quella Dean Huijsen che ha mercato all’estero, sarebbero determinanti per sferrare l’assalto decisivo. Koopmeiners nel frattempo spinge e finora non ha ascoltato altre proposte per dare priorità a Madame.

Di sicuro l’ex AZ Alkmaar sarà la priorità di Cristiano Giuntoli dopo che avrà definito in queste ore l’affare relativo a Khephren Thuram imminente. La Dea dall’altra parte aspetta solo che la Juventus arrivi coi soldi richiesti: è pronta a sancire questo matrimonio e ad accontentare il calciatore, senza però fare sconti e rimetterci.