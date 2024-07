Calciomercato Juve, ora l’assalto a Koopmeiners: perché c’è ottimismo

Calciomercato Juve, ora l’assalto a Teun Koopmeiners. Come infatti annuncia La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, dopo i colpi Douglas Luiz e Khephren Thuram, Cristiano Giuntoli punta deciso al trequartista olandese che rappresenta il sogno estivo del club bianconero per rinforzare definitivamente il centrocampo in difficoltà lo scorso anno sia sul piano gestionale che soprattutto realizzativi.

Calciomercato Juve, pronta l’offerta a Koopmeiners

Così il Dt è pronto a tornare alla carica per l’olandese dell’Atalanta dopo il secco no incassato lo scorso gennaio dalla Dea, forte questa volta già di un accordo di massima raggiunto col giocatore. L’ottimismo cresce per due motivi: sia perché saltare l’Europeo ha in fondo favorito il club bianconero e non sono giunte offerte importanti da altri club, sia perché i bergamaschi hanno chiuso per Nicolò Zaniolo e questo potrebbe essere il segnale di una cessione importante all’orizzonte.

Al giocatore pronto un contratto quinquennale da 4 milioni di euro, ora manca solo il cash necessario per convincere la società lombarda a cedere. Questo potrebbe giungere da Dean Huijsen che ha diversi estimatori o che potrebbe essere inserito nello stesso affare, con Gian Piero Gasperini che apprezza parecchio il talento spagnolo-olandese.