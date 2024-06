Calciomercato Juve, ora può succedere di tutto per Rabiot: le ultime

Calciomercato Juve, sta più o meno andando tutto secondo i programmi per quanto riguarda i rinforzi dall’esterno. Va diversamente invece per gli “acquisti interni” come Adrien Rabiot e Federico Chiesa. Se da una parte Michele Di Gregorio è già virtualmente juventino, Douglas Luiz pure, e Roberto Calafiori e Teun Koopmeiners hanno dato già il sì alla Vecchia Signora, dall’altra si registrano difficoltà sul fronte rinnovi. Nessuno decolla, soprattutto quello principale relativo al Cavallo Pazzo.

Sebbene la Juventus abbia messo sul tavolo una proposta importantissima come un biennale più opzione per un terzo anno da 7.5 milioni di euro all’anno, e malgrado la voglia di bianconero che traspariva dall’ex PSG, ancora non è giunta una risposta da parte del diretto interessato. Nonostante inoltre volesse, almeno all’apparenza, risolvere la questione prima dell’Europeo così da vivere il torneo senza altri pensieri.

Calciomercato Juve, possibile ribaltone per Rabiot?

Invece è andata diversamente e non sono da escludere colpi di scena. Come infatti riporta La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, a questo punto può succedere di tutto: potrebbe tanto firmare effettivamente in bianconero quanto, a sorpresa ma a questo punto nemmeno troppo, lasciare Torino magari per qualche offerta in extremis dalla Premier League.

C’è chi lecitamente pensa che tale attesa sia dovuta proprio a questa voglia di attendere altre proposte, soprattutto dopo che si sarà messo in mostra nelle prime apparizioni con la nazionale. La Juve però ha una scadenza impellente: il 30 giugno. Al momento non c’è aria di ultimatum da parte della società ma a il conto alla rovescia si è innescato e presto ci sarà.