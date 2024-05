Calciomercato Juve, ora si può chiudere per Berardi: le cifre

Calciomercato Juve, può arrivare Domenico Berardi. Ora sì. Un anno più tardi dopo aver sfiorato il passaggio in bianconero – nonché la grande occasione di vita per un grandissimo giocatore che ha vissuto tutta la carriera finora in neroverde -, ora sembrano esserci le condizioni giuste. Per un motivo banale ma determinante: la retrocessione del Sassuolo. E’ chiaro che, seppur bandiera assoluta in questi anni, un talento del genere, al netto anche del serio infortunio rimediato a metà campionato, non può certo scendere in cadetteria.

La Vecchia Signora è quindi pronta a cogliere l’opportunità di cui avrebbe giovato, salvo la resistenza emiliana, già la scorsa estate. E chissà che la stagione bianconera non fosse andata diversamente con la presenza di un giocatore così importante in fase anche realizzativa. Molti tifosi già sognavano il tridente Berardi-Vlahovic-Chiesa ma hanno dovuto sbattere contro la dura realtà, non trovando uno spiraglio nemmeno al gong finale del calciomercato quando sembrava potesse sbloccarsi la situazione.

Calciomercato Juve, questa volta Berardi arriva?

Ora Cristiano Giuntoli, come riporta Calciomercato.it, ci riproverà ma si parlerà anche di cifre differenti. Non più i 40 milioni di euro richiesti lo scorso anno, piuttosto la metà se non addirittura 15 milioni. Un prezzo di saldo considerando le grandissime qualità dell’attaccante di Cariati che il 1 agosto compirà 30 anni. E’ nel pieno della maturità e ha ancora molto da dare, soprattutto in una big, con almeno altri 4-5 importanti all’orizzonte.

Molti si chiedono come rientrerà e se tornerà il vero Berardi dopo l’infortunio, ma tanti altri non hanno dubbi: una volta recuperato sul piano fisico, la sua qualità rimetterà tutto a posto da solo. E in una Juventus potrebbe starci benissimo, specialmente se dovesse essere da co-protagonista all’interno anche delle varie rotazioni per gli impegni della prossima stagione e non totalmente al centro del progetto. Ma anche in tal senso, tornasse il vero Berardi, sarebbe comunque un affare. Specialmente a certe cifre.