Calciomercato Juve, ora tocca a Koopmeiners: la situazione

Calciomercato Juve, pronti due rinforzi in mediana per Thiago Motta. Il primo è Douglas Luiz il cui annuncio bianconero potrebbe arrivare già oggi; l’altro è Khephren Thuram individuato da Cristiano Giuntoli come il sostituto di Adrien Rabiot una volta capito l’andazzo per la situazione relativa al 29enne francese ex PSG.

Aveva promesso di dare una risposta prima dell’Europeo, invece siamo a metà competizione – a due giorni dalla fine di giugno – e ancora non è arrivato un cenno, col dirigente juventino che ha preso iniziativa e ha iniziato a cautelarsi appunto col centrocampista in uscita dal Nizza e col quale si lavora per portarlo alla Juve già la prossima settimana.

Calciomercato Juve, ora Koopmeiners: la situazione

Ma non finisce qui per il centrocampo. Come infatti riporta La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, ora manca la ciliegina sulla torta: il grande obiettivo Teun Koopmeiners che si muoverà all’estremità del reparto in questione, ovvero la trequarti proprio alle spalle di Dusan Vlahovic.

La situazione resta al momento ancora in stallo: l’Atalanta chiede 60 milioni di euro e la Juventus valuta il giocatore non più di 40 non volendo andare oltre questa cifra. Si potrà provare ad arrotondare con una contropartita tecnica o con cash che verrebbe coperto da un’altra cessione, come quella di Dean Hujisen che è il primo della lista in uscita.