Calciomercato Juve, Pedullà svela lo scambio col Napoli: “Chiesa in azzurro” 

Calciomercato Juve, possibile clamoroso scambio col Napoli. Con l’ex juventino Giovanni Manna approdato in azzurro e con un altro bianconero in arrivo come Antonio Conte, può accendersi concretamente l’asse tra le parti. E come svelato da Alfredo Pedullà proprio in questi minuti, ci sarebbero le basi per innescarlo davvero considerando che in maglia partenopea c’è un giocatore gradito alla Vecchia Signora e che a Torino c’è un talento per cui Conte farebbe carte false come del resto ha già provato a fare durante la sua esperienza all’Inter.

Il riferimento è a Federico Chiesa, giocatore in scadenza di contratto nel 2025 e per una situazione tutt’altro che stabile in casa Juventus. Dall’altra parte, invece, piace Giovanni Di Lorenzo il cui agente, proprio in queste ore, ha annunciato un clamoroso divorzio dal Napoli nonostante ne sia lo storico capitano del recente terzo scudetto e un rinnovo fino al 2028 firmato da poco.

Calciomercato Juve, asse col Napoli: cosa svela Pedullà

“Possibile asse Napoli-Juve è può diventare anche caldo: il terzino ha chiesto di andar via, ha una valutazione di 20 milioni di euro e la Juventus che cerca terzini. Dall’altra parte occhio a Federico Chiesa: nelle idee della Juventus e Thiago Motta non è blindato, anzi, e Conte lo considera per distacco il miglior esterno della Serie A e lo vorrebbe con sé dopo non esserci riuscito ai tempi dell’Inter”, ha dichiarato Pedullà attraverso il proprio canale Youtube.

Pertanto attenzione a possibili sviluppi di mercato in tal senso. Il giornalista esperto di mercato svela anche un altro retroscena sull’asse Napoli-Juve: richiesta per Rugani di Manna a Giuntoli prima del rinnovo contrattuale del difensore. Ma le parti sono rimaste in aggiornamento: non sono esclusi ulteriori sviluppi nonostante la firma da poco sul contratto. Anche Rugani è un uomo che piace a Conte: lo convocò in nazionale quando era Ct.