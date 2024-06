Calciomercato Juve, perché ancora non arriva la risposta di Rabiot? 

Calciomercato Juve, pronto il primo colpo a centrocampo ma non è Adrien Rabiot come si sperava: si tratta piuttosto del comunque talentuoso Douglas Luiz in arrivo dall’Aston Villa in un’operazione da 20 milioni di euro più i cartellini di Weston McKennie e Samuel Iling-Junior entrambi in scadenza di contratto nel 2025, ma non c’è ancora traccia del Cavallo Pazzo nonostante il periodo previsto.

Calciomercato Juve, ultime su Rabiot

Pur non essendoci una scadenza imminente, se non quella di fine mese quando scadrà l’attuale contratto che porterebbe poi a non beneficiare del Decreto Crescita in caso di permanenza in bianconero, c’era l’aspettativa da parte del giocatore di risolvere la questione prima che iniziasse il campionato Europeo. Il problema è che siamo a un giorno dell’apertura e ancora non c’è traccia di una decisione, in un senso o nell’altro.

Cosa succede quindi? Come riporta La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, probabilmente le parti si sono prese più tempo del previsto per dicidere a fronte del contratto da due anni più opzione per un terzo a 7.5 milioni di euro: filtra sempre un moderato ottimismo alla Continassa ma è chiaro che più si allungano i tempi e più questo potrebbe essere un indizio non propriamente positivo per il centrocampo juventino.