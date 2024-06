Calciomercato Juve, Perin rifiuta una ricca offerta: il retroscena

Calciomercato Juve, Mattia Perin sarà ancora il secondo portiere bianconero: non solo per scelta del Dt Cristiano Giuntoli ma anche per scelta diretta del calciatore che, come rivela TuttoSport, ha rifiutato una ricca offerta la scorsa settimana pur di proseguire il suo matrimonio a vita con la Vecchia Signora.

Calciomercato Juve, Perin rifiuta l’ennesima offerta

Una proposta arrivata direttamente dalla Turchia e in particolare dal Fenerbahce che ha messo sul tavolo uno stipendio quasi doppio rispetto a quello attualmente percepito a Torino da 1.5 milioni di euro. Ma niente da fare: “no, grazie”, è stata la riposta del 31enne di Latina che rifiuta ancora dopo averlo già fatto – si legge sempre sul quotidiano – con ben sei squadre di Serie A.

Ovvero prima Fiorentina, Genoa e Monza pronte ad offrire i guantoni titolari, poi ne le neo-promosse Como e Parma e infine anche l’Atalanta dove il suo vecchio maestro Gian Piero Gasperini lo aveva scelto come vice Carnesecchi. Ora tutto questo porterà al rinnovo con Madame: al momento proposto un prolungamento fino al 2025/26 con opzione per un terzo anno, mentre l’estremo difensore preferirebbe direttamente un triennale. Si può chiudere a metà strada ovvero con un biennale che automaticamente si allungherebbe al 2027 in caso di un certo numero di presenze.